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高雄父子3人騎機車險擦撞騎士 釀7人持安全帽打混架5人掛彩
蔡姓男子昨晚11時許和2名兒子及兒子陳姓友人分騎機車行經高市左營大路，蔡男行車過程險和許姓男子及17歲陳姓少年等4人的機車擦撞，雙方在下一個路口互起口角，其中7男當街拿安全帽混架，動手的7人有5人掛彩，事後均被移送法辦。
左營警分局指出，65歲的蔡姓男子昨深夜11時和兩名各為45歲和41歲的兒子及兒子的陳姓友人分別騎3輛機車行經左營大路，另21歲許姓男子騎機車搭載21歲尹姓女子，以及20歲羅男騎機車搭載17歲陳姓少年，同一時間行經左營大路。
當時因蔡男騎車從轉彎後直行險些擦撞許男這一方機車，雙方在下個路口接近勝利路時，爆發口角，進而衍生肢體衝突，雙方當街持安全帽當武器互K，警方獲報出動快打部隊趕抵現場。
雙方人馬因混戰其中許男、羅男、陳男以及蔡男長子和陳男等5人有輕微挫傷，雙方堅持提告，警方事後將7人帶回，警詢後，依妨害秩序及傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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