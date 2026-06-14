嘉義超商強盜案迅速偵破 檢警10小時內拘提嫌犯聲押獲准

嘉義市發生超商強盜案，嘉義地檢署獲報後立即指揮警方成立專案小組追查，迅速鎖定涉嫌持剪刀行搶的吳姓男子，並於案發當天將人拘提到案。檢方認定被告涉嫌重大，且有逃亡、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

嘉檢表示，昨天接獲嘉義市警局第一分局通報轄內發生超商強盜案件後，立即指派檢察官蕭仕庸指揮偵辦。經警方與專案小組調閱監視器、追查行蹤，於當天上午10時30分許，在嘉義市西門街將60歲的吳姓男子拘提到案。

警方同步查扣犯案時所穿衣物及部分犯罪所得7000元等相關證物，全案隨即移送嘉義地檢署偵辦。

檢方訊問後認為，吳姓男子涉嫌持剪刀強奪財物，涉犯刑法加重強盜罪，犯罪嫌疑重大。考量其有逃亡、滅證風險，且有反覆實施同類犯罪傾向，因此向嘉義地方法院聲請羈押。

法院於昨晚開庭訊問後，裁定羈押。