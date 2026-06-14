聽新聞
0:00 / 0:00
陽明交大校園昨畢典傳憾事 男大生墜樓亡校方啟動諮商輔導機制
陽明交通大學科學三館昨晚7點半傳出有男生墜樓，警察、消防獲報到場，男大生已無生命跡象，送醫不治，由於昨天也是學校畢業典禮與大學部期末考周，校內發生憾事，也讓學生議論；校方已通知家屬並配合警方釐清狀況，並啟動心理諮商輔導系統，據悉，該名男大生過去並無心理諮商輔導紀錄，事發原因仍待調查釐清。
昨天是陽明交大畢業典禮，校園內有不少畢業生都在拍畢業照，有網友晚間在社群Threads發文，指科三館有事發生，且有救護車進出。
校方稱，昨晚約7點半接獲校內有男大生在科學三館墜樓，校方立即通知消防救護人員及警方到場，經送醫，男大生已無生命跡象，搶救後不治。校方除聯繫家屬，包括學務長教官主秘系主任等人也第一時間趕赴醫院，並配合警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。