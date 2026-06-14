又是小松鼠惹禍！輸電線路爆炸跳脫　釀高雄3知名鋼鐵公司瞬間停電

高市小港區東和、漢泰及協勝發等3間知名鋼鐵公司今天上午7時22分輸電線路突發生爆炸，台電人員獲報前往查看，發現現場有松鼠感電屍體，研判為造成S、T相瞬間故障主要原因，進而引起線路跳脫，其中協勝發有雙電源供電未停電，東和和漢泰鋼鐵停電1分鐘後已復電。

台電高屏供電區指出，今天上午7時22分許，位於小港區的東和、漢泰和協勝發等3間鋼鐵公司6萬9仟伏的線相間電驛動作發生跳脫事故，其中漢泰、東鐵2間大用戶停電，協勝發鋼鐵因雙電源供電未停電，已於7時23分試送成功後復電。

台電派員在現場巡視，發現69kV南工在東和、漢泰、協勝發線位間S、T相導線有多處閃絡痕跡，現場發現松鼠電傷屍體，研判為造成S、T相瞬間故障主要原因，進而引起線路跳脫。