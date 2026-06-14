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影／黑夜豪雨搜尋3小時找到人 清水警脫下雨衣急裹失溫8旬婦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名87歲老婦失蹤，清水警分局員警歷經3小時在高美濕地附近的荒涼草叢中找到已失溫、不斷顫抖的老婦，高美派出所警員徐振哲當場脫下身上的警用雨衣，緊緊包裹住老婦人冰冷的身體。圖／警方提供
台中一名87歲老婦失蹤，清水警分局員警歷經3小時在高美濕地附近的荒涼草叢中找到已失溫、不斷顫抖的老婦，高美派出所警員徐振哲當場脫下身上的警用雨衣，緊緊包裹住老婦人冰冷的身體。圖／警方提供

台中一名87歲老婦日前失蹤，當晚下豪雨，清水警分局員警歷經3小時在高美濕地附近的荒涼草叢中找到已失溫、不斷顫抖的老婦，高美派出所警員徐振哲當場脫下身上的警用雨衣，緊緊包裹住婦人冰冷的身體，緊急送醫救回一命。

清水區一名87歲老婦因喪偶之痛而情緒不穩，日前當天下午5時獨自離家後失聯，當天正下豪雨，家屬焦急向警方求助。

清水警分局高美派出所所長李財安、警員徐振哲接獲報案後，所長立即指示調閱周邊監視器，發現老婦獨自往高美濕地方向走，隨後便消失在鏡頭中。

警方依地形環境研判可能受困於沿途草叢，隨即冒雨沿線搜救，當晚11時，終於在草叢深處發現老婦正倒臥在泥濘中，因不敵風雨與低溫，身體正劇烈顫抖。

高美所警員徐振哲擔心老婦嚴重失溫引發生命危險，將自己身上的雨衣脫下覆蓋其全身，並持續安撫其情緒說「衣服給你披著，不要怕！」。同時緊急通知救護車與家屬到場。經送醫急救後，老婦已脫離生命危險，目前正在加護房持續治療中。家屬對於警方在暴雨中「脫衣護老」的無私付出，表達由衷感激。

高美所所長李財安呼籲，家中長輩若遭逢重大變故，身心承受巨大壓力，家人除多加陪伴關懷外，若發現長者出現情緒持續低落、甚至透露輕生念頭等警訊，應第一時間尋求專業心理諮商或至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助長者或親友安渡難關，避免憾事發生。

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