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婦人隨身帶多把鐵鎚騎車攻擊騎士 男騎士受傷報案警逮人
台中市大雅區雅環路昨晚發生隨機攻擊事件，婦人騎機車拿鐵鎚攻擊一名男騎士後離開，後方車輛行車記錄器拍下過程，畫面PO在Threads後引起網友驚慌，認為這種隨機攻擊事件太可怕，婦人還隨身帶多把鐵鎚丟人，已是預謀殺人，警方今天凌晨找到涉案許姓婦人到案，依法送辦。
熱心網友將行車影像PO網提醒大家注意安全，許多網友看到畫面嚇一跳，以為是行車糾紛，網友說婦人隨機攻擊路人，隨身帶多把鐵鎚，他停等紅燈看到過被害人被丟東西，關心問才知是丟鐵鎚，網友說超扯。
台中市大雅警分局表示，昨晚11時28分受理民眾報案，昨晚8時10分，被害人在大雅區二和里雅環路上騎車，遭一名騎乘機車女騎士持疑似鈍器丟擲背部致擦挫傷，因而提出傷害告訴。
員警依規定受理後，立即連夜動員警力查緝，涉嫌人在大雅區到案，55歲許姓婦人被依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。大雅分局呼籲民眾應提高警覺，注意身邊危險人、事，如發現可疑，立即撥打110報警，另注意身旁可疑詐騙及交通安全，加強警民合作，確保社會治安。
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