債務談判爆衝突 男子持槍開槍後躲彩券行與警對峙2小時

59歲林姓男子因債務糾紛持槍開槍示威後逃逸，13日晚間躲入嘉義縣太保市一家彩券行，與警方對峙逾2小時，最終在警方勸說下棄械投降，現場無人傷亡，警方查扣疑似MP5衝鋒槍及手槍各1把，將持續追查槍枝來源及相關案情。

水上分局表示，13日晚間接獲報案，指稱太保市發生槍擊案件。經調查，59歲林姓男子疑因與友人間債務糾紛，相約談判未果，竟持槍朝天花板開槍示威後逃離現場，所幸未造成人員傷亡。

警方獲報後立即啟動重大刑案攔截圍捕機制，調集大批警力追查林嫌行蹤。林嫌逃逸途中行經太保市中興路一段某彩券行前，發現警方巡邏車後自知難以脫身，遂進入彩券行內，並要求店員及顧客離開，獨自留在店內。

彩券行游姓經營者表示，接獲店內女員工電話通知後趕赴現場，才得知有男子持槍闖入。彩券行經營約3年來，從未發生類似事件，初步清查並無財物損失，員工及顧客也都及時疏散，無人受傷。

女員工事後轉述，男子進入店內後即表示「妳報警，我手上有槍」，她嚇得立即將櫃檯旁門鎖上，並趁男子翻越玻璃櫃時逃離現場求助，同時按下緊急按鈕通知保全公司協助報警。當時店內另有2名顧客，也趁機安全離開。

警方到場後迅速封鎖現場並設置警戒線，偵查隊幹員進入彩券行與其面對面溝通，並依林嫌意願聯繫友人及地方人士到場協助安撫情緒。經過約2個多小時談判，林嫌情緒逐漸平復，最終同意棄械投降，主動交出持有槍支。

林嫌被押上警車時情緒仍相當激動，仍憤憤高喊「這社會不是這樣的！」，經在場人士安撫後才配合警方離去。

警方當場查扣疑似MP5衝鋒槍1把及手槍1把，並將林嫌逮捕帶返偵辦。警方表示，全案初步研判與債務糾紛有關，犯案動機、槍支真偽及來源仍待進一步釐清，後續將持續向上溯源追查槍支取得管道及是否有其他共犯涉案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等罪嫌，移送嘉義地檢察署偵辦。

經過約2個多小時談判，林嫌情緒逐漸平復，最終同意棄械投降。圖／翻攝畫面

林嫌被押上警車時情緒仍相當激動，仍舉雙手憤憤高喊「這社會不是這樣的！」圖／翻攝畫面