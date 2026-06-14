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台泥綠能傳弊！涉收回扣逾5千萬元 3人遭押

聯合報／ 記者邵心杰黃于凡／連線報導
台泥綠能公司王姓資深專案經理、莊姓總經理特助、謝姓副理暨工地主任3人涉向廠商收取回扣超過5000萬元，檢方訊後向台南地院聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
台泥綠能公司王姓資深專案經理、莊姓總經理特助、謝姓副理暨工地主任3人涉向廠商收取回扣超過5000萬元，檢方訊後向台南地院聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

台泥綠能王姓資深專案經理、莊姓總經理特助、謝姓副理暨工地主任三人遭檢舉二○二二年至二○二三年間，在台泥嘉謙綠能義竹漁電共生、台泥嘉和綠能龍江漁電共生等案，涉以墊高工程款方式，向廠商收取回扣逾五千萬元，台南檢調前天赴台泥綠能等十二處搜索，傳喚、拘提王等七人，訊問後昨向法院聲押王、莊及謝三人獲准，其餘四人請回。

台泥綠能表示，去年配合司法機關調查即發現部分員工疑涉與廠商不當金錢往來，損及公司利益，即依內部程序停職調查及免職等處置，去年十一月向檢調提出告訴，追查是否仍有其他員工或廠商涉入不法，若後續調查確有違法情事造成公司損害，將依法追究民、刑事責任求償，維護公司及股東權益。

檢調據報，台泥綠能有高層在漁電共生相關工程案向廠商收取回扣，主動介入調查，前天出動七名檢察官指揮台南市調查處至台泥綠能公司等處搜索及扣押相關證物。

檢方指出，王、莊及謝三人於二○二二年至二○二三年間，就台泥嘉謙綠能義竹漁電共生相關工程案，共向廠商收取兩千多萬元的不法利益；王、莊兩人於二○二三年間，就前案及台泥嘉和綠能龍江漁電共生相關工程案，共向廠商收取美金一百多萬元不法利益。

除此之外，莊另於二○二二年間，向台泥綠能公司義竹案場相關廠商，恐嚇取財一百多萬元。

據了解，王等人涉以墊高工程款方式向廠商收取回扣，也因隱匿其不法所得，專案小組經查扣手機及相關帳證，持續追查其金流流向及相關事證，擴大偵辦當中。

台泥 綠能 總經理 漁電共生 回扣

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