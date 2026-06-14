18年挨罰16次 綠大實業：多屬行政疏失

高雄綠大實業前晚起火，遭重罰並勒令停工，民代揭露十八年來含這次大火共十六次違規裁罰紀錄，業者對此喊冤，指遭裁罰的違規事項多為文書作業疏失，實質汙染排放案僅一、兩件，火災汙染則是第一次，將加強防火措施及員工應變訓練。

綠大實業成立於一九八七年，資本額一點八億元，是本洲工業區老牌廠商。但從政府採購網資料顯示，近十年來專標政府標案，包括中央印製廠、空軍司令部、中油、國防部軍備局、台南及新北市府、高雄海關等機關的廢油布、廢液、廢油漆、非法農藥清運和冷媒銷毀等，得標金額逾一點二億元。

民代昨質疑綠大違規率高，環保局統計證實，二○○八年來公司有六件違反空汙法、廢棄物清理法八件，土壤及地下水汙染整治法一件。違規態樣包含未維持汙染防制設備正常操作、操作紀錄缺失及廠房逸散汙染物，廢棄物貯存未符合設施標準規定；實際處理方式與事業廢棄物清理計畫書、處理許可內容不符。

環保局表示，含這次火警，綠大十八年來累計裁罰金額合計六三三萬六千元，此次火警已要求提改善計畫，勘驗後再准予復工。

業者說，歷來違規紀錄多屬文書作業或紀錄缺失等行政疏失，涉及空汙排放汙染僅一、兩件，這次火災因重油燃燒引發空汙，已使用吸油棉處置。公司原本專收傳產業廢棄物，但近年廢棄物減量，重心才轉向政府標案，以油泥、漆渣、活性碳等單純廢棄物為主。

業者另強調，廢棄物廠商多被拒絕承保，他們並無火險進帳，初估這次大火將停工一個月，損失近千萬元，已向銀行提出周轉金需求，後續也會提出完整改善計畫，盡快申請復工。