女清潔隊長開賓士撞後肇逃…單車男成浮屍 屏檢聲押獲准

屏東縣來義鄉公所曹姓女清潔隊長本月11日晚間深夜聚會完後開黑色賓士車返家途中，行經萬巒鄉新榮路段，撞到騎單車50多歲吳男，吳男摔落水溝，曹女下車後僅將單車移置未報案就駛離，隔天12日被上午村長發現水溝有浮屍，全案曝光，檢方今相驗，並對曹女開出拘票，今下午訊問認定曹女有逃亡及滅證之虞，向法院聲押獲准。

警方調查發現，來義鄉公所清潔隊長曹女11日晚間聚會結束，回到公所開黑色賓士車要回家途中，剛駛離鄉公所沒多久，在來義鄉與萬巒鄉交界，萬巒鄉新榮路撞到騎單車吳男，下車查看後，竟將單車移置到一旁，隨即開車駛離，沒有報案。

警方昨12日下午找到曹女後，當天晚間7時許酒測為零、毒品快篩檢驗陰性。曹女在12日上午先將黑色賓士車開去某汽車維修場，檢警今查扣肇事黑色賓士車，黑色賓士車的車頭、擋風玻璃遭撞毀。

據了解，曹女事後還將車內行車記錄器記憶卡拔出，後來才將記憶卡交出；騎單車吳男檢方今初步相驗，頭部明顯外傷，詳細死因須解剖釐清。

檢方今同步開拘票，曹女被帶回警局偵辦，警詢後依涉肇事逃逸致死罪移送檢方，檢方訊問後，認定有有逃亡，滅證之虞，今傍晚也法院聲押，法院晚間開聲押停裁准羈押，未禁見。

清潔隊長曹女近幾年才從文觀課長調到清潔隊長，來義鄉長莊景星說，對事件發生感到意外且遺憾，一切尊重司法釐清真相。