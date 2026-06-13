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影／高雄女騎黃牌重機撞左轉轎車騰空飛起畫面曝 網曝關鍵點闖紅燈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉的林姓女子轎車，當場騰空飛起摔傷。圖／「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉的林姓女子轎車，當場騰空飛起摔傷。圖／「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

李姓女子10日晚間7時許騎黃牌重機行經高雄市加昌路，撞上左轉由林姓女子駕駛的轎車，李女當場騰空飛起摔落，致身體多處擦挫傷，被送醫無生命危險；事故過程被他車駕駛PO網，網友直指，該處是左轉專用道，重機騎士明顯闖紅燈，警方指肇責待釐清。

網路「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則以「左轉燈看起來已經亮了」的車禍事故影片，地點位於楠梓區加昌路，只見一輛轎車在左轉區代轉，綠燈亮起後，駕駛剛左轉，下一秒一輛直行的重機車直接撞上，騎士騰空飛起，再從轎車車頂摔落在地。

網友見影片直指事故地點「楠梓加工區大門，左轉燈亮起，對向是紅燈，機車明顯是闖紅燈」、「汽車走的是左轉專用道，有箭頭燈闖紅燈的全責」「闖紅燈就很過分了，重點路連看都不看」。

轄區楠梓警分局指出，該起車禍發生在10日晚間7時許，當時28歲李姓女子駕駛黃牌大型重機車沿加昌路東往西直行時，39歲林姓女子駕車欲左轉彎進入科學園區，李女大重機和林女轎車發生碰撞，造成李女身體多處受傷，經送醫無生命危險。

警方事後對雙方進行酒測，均無飲酒情事，詳細肇責由交通大隊分析研判。

李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉的林姓女子轎車，當場騰空飛起摔傷。圖／「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉的林姓女子轎車，當場騰空飛起摔傷。圖／「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉由林姓女子駕駛的轎車，當場騰空飛起摔傷。記者石秀華／翻攝
李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉由林姓女子駕駛的轎車，當場騰空飛起摔傷。記者石秀華／翻攝

李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉由林姓女子駕駛的轎車，當場騰空飛起摔傷。記者石秀華／翻攝
李姓女子10日晚間騎黃牌大重機行經高市加昌路疑闖紅燈，撞上左轉由林姓女子駕駛的轎車，當場騰空飛起摔傷。記者石秀華／翻攝

重機 高雄 車禍

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