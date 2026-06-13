宜蘭7旬翁駕賓士車衝出路外翻落田間 高齡嬤送醫不治4人輕重傷

宜蘭市環市東路3段及美宜路口今天下午發生重大車禍，70歲黃姓男子載家人聚餐，不明原因失控，衝出路外撞毀護欄，再翻覆田間，車體嚴重變形，車上5人全部受困，車上一名高齡婦人被救出時已沒有呼吸心跳，送醫急救仍告不治。

宜蘭縣消防局今天下午4時53分接獲民眾通報，宜蘭市環市東路3段與美宜路交叉口，有一輛自小客車自撞，車上人員全部受困車內。

宜蘭消防第一大隊、宜蘭、羅東、五結、廣興、員山等分隊出動多輛救護車、破壞器材車趕抵現場，到場發現是一輛賓士轎車翻落路旁田間，車體嚴重變形受損。

消防人員運用破壞器材陸續將車上1男4女救出。其中坐後座一名高齡婦人，被救出時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍告不治，另一名婦人臉部嚴重撕裂傷、意識模糊，送往羅東博愛醫院救治。黃男及另兩位女性乘客臉部輕微擦挫傷，分送聖母及博愛醫院救治。

警方初步調查，賓士車由70歲黃姓男子駕駛，載89歲母親與63歲的妹妹及一名60歲黎姓女友人和外籍看護一同出門用餐，卻不明原因衝出路外撞毀護欄，再翻落路旁田間。警方對駕駛實施吐氣酒測，沒有酒精反應，肇事原因還待調查。

宜蘭市環市東路3段及美宜路口今天下午發生賓士車自撞路樹再翻落田間的事故，車上89歲婦人送醫不治，另有4人輕重傷。圖／民眾提供

宜蘭市環市東路3段及美宜路口今天下午發生賓士車自撞路樹再翻落田間的事故，車上89歲婦人送醫不治，另有4人輕重傷。圖／民眾提供