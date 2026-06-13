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影／新北毒駕男撞死桃園2行人 警行車記錄器還原「失控原因」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
疑似毒駕張男跑給警方追，車行至經國路與天祥三街路口，一路蛇行由內線車道切換至外線車道之際，車尾擦撞警車車頭，當場失控衝撞路人釀重大傷亡。記者陳恩惠／翻攝
疑似毒駕張男跑給警方追，車行至經國路與天祥三街路口，一路蛇行由內線車道切換至外線車道之際，車尾擦撞警車車頭，當場失控衝撞路人釀重大傷亡。記者陳恩惠／翻攝

新北市毒品前科男張紘愷涉毒駕上路，前晚在桃園市拒檢逃逸，高速蛇行、闖紅燈「突然」撞上路邊等紅燈的侯姓與葉姓行人釀慘死，自己也傷重不治。外傳「警車撞白車導致失控」，桃園警分局今公開警車行車記錄器，還原張男由內側切換至外側車道之際，車尾擦撞行駛於中線的警車而失控肇禍。

根據警方公布的行車記錄器顯示，桃園分局小檜溪派出所員警前晚8時20分駕車巡邏時，在春日路發現白色Fit轎車行駛時車身左右搖晃，似乎不穩，懷疑有危險駕駛可能，於是一路尾隨，在經國路與慈文路口上前示意停車受檢，不料該車駕駛竟猛踩油門加速逃逸，在車流量極大的市區道路上左閃右躲，甚至連續強闖數個紅燈，驚險穿梭在機車與待轉區車流中，場面令人捏把冷汗。

由於Fit車身輕，操控敏捷，警方開啟長鳴笛、閃爍警示燈一路緊追在後，同時通知線上警網進行攔截圍捕，Fit駕駛甚至以左閃右切蛇行方式輕巧地避開警車圍起的攔檢點，雙方就在春日路、經國路展開追逐。

警方加速追趕，前方白色轎車清晰可見，雙方距離逐漸拉近；根據警車測速數據行經經國路敏盛醫院及智選假日飯店附近時，警車測速數據短短幾秒內急遽攀升，一路狂飆高達91公里，而嫌犯為了甩開警車，沿著春日路與經國路周邊道路瘋狂流竄。

這場5分鐘驚心動魄的追擊圍捕，在Fit駕駛企圖從內側車道蛇行往右切往外側車道時，右側車尾擦撞警車左側前端，除了在車尾留下一道深色括痕，也造成車輛重心偏移，在經國路與天祥三街路口失控衝撞路邊兩名行人。

針對外界耳語「警車撞白車導致失控釀三死」，桃園分局主動公開警車的行車記錄器，並由分局長王智民親上火線說明，本案員警執行追緝期間，都依規定通報攔截圍捕，並於犯嫌車輛側面尾隨監控，掌握行車動態、維護用路人安全。

張姓犯嫌沿途多次高速蛇行、逼車及危險駕駛，企圖阻撓警方查緝；於警車行駛於中間車道期間，張男突刻意變換車道撞擊警方巡邏車，反讓自己失控衝撞行人，釀成重大傷亡事故。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車方式高速在<a href='/search/tagging/2/桃園市' rel='桃園市' data-rel='/2/255123' class='tag'><strong>桃園市</strong></a>區流竄，警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝
毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車方式高速在桃園市區流竄，警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝

毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車方式高速在桃園市區流竄，警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝
毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車方式高速在桃園市區流竄，警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝

毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車高速在桃園市區流竄，並在經國路與天祥三街路口，由於蛇行外切至外線車道失控衝撞路邊兩名行人警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝
毒品前科男張紘愷以蛇行、闖紅燈等危險駕車高速在桃園市區流竄，並在經國路與天祥三街路口，由於蛇行外切至外線車道失控衝撞路邊兩名行人警方在後全力追捕。記者陳恩惠／翻攝

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