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警騎車禮讓行人遭重機追撞 網友看影片驚呼：敢撞條子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市南港警分局員警，路口停等行人通行，遭後方機車追撞。記者廖炳棋／翻攝
台北市南港警分局員警，路口停等行人通行，遭後方機車追撞。記者廖炳棋／翻攝

台北市南港區舊莊街一段，7日發生重機擦撞警用機車事故，近日行車紀錄器影片在社群流傳，網友以「你有多勇？我敢撞條子」戲稱引發討論。南港警分局今天指出，當時員警騎乘警用機車準備返回駐地，行經路口時禮讓行人先通行，卻遭後方大型重機追撞，員警未受傷，另名重機騎士輕微腰傷。

南港警分局表示，7日上午11時51分，南港區舊莊街一段與舊莊街一段145巷口，27歲王姓員警勤務結束後，騎乘警用機車返回駐地，沿舊莊街一段行駛，行經路口時因禮讓行人停等。

後方37歲王姓男子騎乘大型重機，疑未注意車前狀況、反應不及，從後方擦撞王姓員警的警用機車，並波及旁邊另輛由29歲魏姓男子騎乘的大型重機。

網路流傳影片，警用機車在路口前方放慢停等，後方重機接近後發生碰撞，旁邊另輛重機也受波及，事故發生後，現場車輛倒在路面，未造成嚴重傷亡。

警方表示，王姓員警現場未受傷，魏姓男子則自述輕微腰部不適；兩名大型重機騎士酒測值均為0，詳細肇事原因與責任歸屬，後續交由交通警察大隊分析釐清。

台北市南港警分局員警，路口停等行人通行，遭後方機車追撞。記者廖炳棋／翻攝
台北市南港警分局員警，路口停等行人通行，遭後方機車追撞。記者廖炳棋／翻攝

警用機車 重機 行人 車禍

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