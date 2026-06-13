藝人高山峰車停路邊直播中遭撞 66歲女駕駛稱換東西未注意

藝人高山峰停放在台北市南港區路邊停車格的車輛，11日下午遭一名66歲女駕駛擦撞，所幸現場無人受傷。高山峰日前在臉書發文表示，攝影棚棚前停在路邊直播時被追尾，警方獲報後到場處理，女駕駛酒測值為0，肇責仍待交通警察大隊分析釐清。

南港警分局說，11日下午4時10分獲報，東明街與南港路二段178巷口發生交通事故。警方到場了解，66歲嚴姓女子駕駛自小客車，沿東明街由東往西行駛，行經路口時不慎擦撞停在路邊停車格內的2輛自小客車。

被撞車輛為高山峰所有，當時停放在路邊停車格內，高山峰在社群貼文中指出，車輛停在路邊時遭追撞，並稱對方女駕駛表示，當時在車內換東西沒注意，才會撞上來。

警方表示，事故未造成人員受傷，嚴姓女駕駛酒測值為0。現場事故資料已蒐集完成，後續將交由交通警察大隊分析研判肇事原因與責任歸屬。

高山峰車輛遭撞。圖片／翻攝高山峰臉書