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藝人高山峰車停路邊直播中遭撞 66歲女駕駛稱換東西未注意
藝人高山峰停放在台北市南港區路邊停車格的車輛，11日下午遭一名66歲女駕駛擦撞，所幸現場無人受傷。高山峰日前在臉書發文表示，攝影棚棚前停在路邊直播時被追尾，警方獲報後到場處理，女駕駛酒測值為0，肇責仍待交通警察大隊分析釐清。
南港警分局說，11日下午4時10分獲報，東明街與南港路二段178巷口發生交通事故。警方到場了解，66歲嚴姓女子駕駛自小客車，沿東明街由東往西行駛，行經路口時不慎擦撞停在路邊停車格內的2輛自小客車。
被撞車輛為高山峰所有，當時停放在路邊停車格內，高山峰在社群貼文中指出，車輛停在路邊時遭追撞，並稱對方女駕駛表示，當時在車內換東西沒注意，才會撞上來。
警方表示，事故未造成人員受傷，嚴姓女駕駛酒測值為0。現場事故資料已蒐集完成，後續將交由交通警察大隊分析研判肇事原因與責任歸屬。
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