彰化大城鄉廢棄菇寮莫名失火 消防人員搶救幸無傷亡

彰化縣大城鄉南平路一處廢棄菇寮今失火，廢棄包材易燃物火勢一發不可收拾，菇寮約三分之一面積著火，消防局出動40名消防人員前往搶救，約一個半小時撲滅，幸無人傷亡。

據了解，這處菇寮建造30多年也荒廢多年，今中午12點5分被通報失火，彰化縣消防局出動18輛各式消防車、1輛救護車、1部救災機器人、1架無人機和40名消防人員到場搶救，菇寮是1層樓鐵皮建築物，面積約300坪，裡面堆放廢棄包材，大火燒紅鐵皮建物為火場加溫，約三分之一菇寮陷入火海。

消防人員下午1點17分控制火勢，29分撲滅，消防人員搜尋菇寮內無人員傷亡，目前不少附近居民圍觀，消防人員檢查現場撲滅餘燼，廢棄菇寮真正起火原因有待鑑定釐清。

彰化縣消防人員撲滅大城鄉廢棄菇寮大火。圖／民眾提供