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紅燈前急煞！大溪小貨車木條沒綁好飛出擊中前方機車
桃園一名40歲吳姓男子12日騎機車，在大溪區員林路三段往龍潭方向停等紅燈時，後方的65歲廖姓男子開小貨車緊急煞車，車斗內載運木條因未妥善固定飛出，撞擊前方機車，造成機車後方擋泥板受損，所幸無造成人員受傷，雙方酒測值均為0。
警方表示，初步分析肇事原因，為小貨車載運貨物未妥善綑綁固定所致，依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第7款規定，汽車裝載貨物未依規定捆紮牢固者，可開罰3000元至1萬8000元，相關違規部分將依規定製單舉發。
大溪分局呼籲，駕駛人載運貨物上路前應確實檢查並妥善固定，避免因急煞、轉彎或路面顛簸造成貨物飛散、掉落，不僅危害其他用路人安全，更可能衍生交通事故，共同維護道路交通安全。
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