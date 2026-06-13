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平鎮警雷霆除暴鐵腕掃蕩抓8嫌！毒駕男吸安非他命撞車下場曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

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警方執行臨檢時，發現一部違規停放路旁的自小客車，車頭明顯毀損，且駕駛神情恍惚、言詞閃爍。圖：讀者提供

近期毒駕事件頻傳，造成無辜民眾傷亡及無數家庭破碎。為保障市民生命財產安全，桃園市平鎮警分局除依市警局規劃執行「雷霆除暴專案」查緝不法外，更針對毒駕、毒品等違法案件加強稽查取締，展現警方維護社會秩序、守護市民安全的堅定決心。

平鎮分局昨(12)日晚間執行警察局規劃之「雷霆除暴專案」，各專案查緝組共計查獲毒駕公共危險1件1人、詐欺通緝1人、竊盜通緝1人、洗錢防制法通緝案2件1人、販賣及持有二級毒品案2件1人、詐欺案1件1人、酒後駕車公共危險案2件2人等多起違法行為，共計查獲8案8名犯嫌，有效打擊犯罪氣焰。

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桃園市平鎮警分局除依市警局規劃執行「雷霆除暴專案」。圖：讀者提供

其中，北勢派出所員警在執行專案勤務時，發現一部違規停放路旁的自小客車，車頭明顯毀損，且駕駛神情恍惚、言詞閃爍。面對警方盤查，該名駕駛坦承稍早自行撞擊路邊車輛，並承認有施用毒品。警方現場對其施以毒品唾液快篩，結果呈現嗎啡及安非他命類陽性反應。全案訊後依毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）等罪嫌移送法辦，並經桃園地方法院裁定收押。

​平鎮分局長李維振強調，防制毒駕沒有模糊空間，警方一律「依法嚴辦、絕不姑息」。平鎮警方目前已針對該起毒品案件的上游犯罪展開全力溯源，將持續追查製造、加工、分裝及販賣等不法集團，從源頭阻絕毒品流入社會，全面淨化轄區治安，捍衛市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮警雷霆除暴鐵腕掃蕩抓8嫌！毒駕男吸安非他命撞車下場曝光

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