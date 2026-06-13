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影／桃園公寓深夜傳爆炸巨響 79歲獨居婦疑煮消夜命喪火窟

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
起火的四樓現場屋內滿目瘡痍。記者陳恩惠／翻攝
起火的四樓現場屋內滿目瘡痍。記者陳恩惠／翻攝

桃園市桃園區秀山路某公寓四樓今凌晨傳出爆炸巨響後發生住宅火警，消防局據報出動大批人車抵達9分鐘控制火勢，救出已無生命徵象、全身90％燒燙傷的蔡姓獨居婦，樓上住戶1名女子嗆傷送醫、2名男子自行脫困，起火原因待查。

119勤務指揮中心今天凌晨1時23分接獲民眾報案，指秀山路一棟五層樓公寓四樓突然冒出大量濃煙並竄出火舌，由於地點位於人口密集住宅區，消防局立即派遣第一救災救護大隊大林分隊等10餘個單位，出動25輛消防車、5輛救護車及88名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，救災人員凌晨1時33分抵達現場時，發現地上五層鋼筋混凝土結構住宅四樓已全面燃燒，火勢猛烈並向上竄燒，立即布設水線灌救，並同步疏散二、三樓住戶、逐層向上搜索，火勢於凌晨1時42分控制、1時53分撲滅，殘火處理至2時52分完成。

警消共救出4名男女住戶，其中四樓獨居的79歲蔡姓婦人救出時，全身90％大面積燒燙傷，已失去呼吸心跳呈OHCA狀態，緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告不治；五樓58歲徐姓女住戶意識清楚，但因吸入濃煙出現呼吸喘症狀送醫，其餘住戶楊姓男子及蘇姓男子均意識清楚，評估後未送醫。

據悉，消防員清理火場發現，起火戶廚房瓦斯爐開關未關閉，爐上鍋具留有麵條，顯示屋主可能煮消夜時不慎釀災，由現場有明顯燃爆跡象，將一併比對瓦斯管線、爐具及其他火流方向等跡證，釐清究竟是瓦斯外洩引發燃爆，或火災造成後續爆燃現象，起火原因仍待火調科進一步勘驗。

附近居民表示，火警發生前曾傳出巨大爆炸聲響，現場隨即飄散濃厚瓦斯氣味，不少民眾在睡夢中驚醒逃生，起火公寓窗戶玻璃幾乎全數震碎，碎片甚至噴飛約50公尺遠，懷疑是瓦斯氣爆引發火警。

當地玉山里里長林于翔說，火警發生前附近居民先聽到一聲巨大爆炸，隨後又傳出數次較小爆裂聲；起火四樓住著年近八旬的蔡姓婦人，平日深居簡出，兒女分別住在外縣市，但女兒經常返家探望，也有友人固定陪伴，如今突逢憾事，里辦公處將全力協助家屬處理後續事宜。

當地玉山里里長林于翔表示，里辦公處將全力協助家屬處理後續事宜。記者陳恩惠／翻攝
當地玉山里里長林于翔表示，里辦公處將全力協助家屬處理後續事宜。記者陳恩惠／翻攝

桃園區秀山路某公寓四樓今凌晨1時餘疑似發生氣爆引發火災，蔡姓屋主救出時，大面積燒燙傷，送醫仍不治，清理火場發現，廚房爐上鍋具留有麵條，懷疑烹煮不慎，詳細情形待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園區秀山路某公寓四樓今凌晨1時餘疑似發生氣爆引發火災，蔡姓屋主救出時，大面積燒燙傷，送醫仍不治，清理火場發現，廚房爐上鍋具留有麵條，懷疑烹煮不慎，詳細情形待調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園區秀山路某公寓四樓今凌晨1時餘疑似發生氣爆引發火災，蔡姓屋主救出時，大面積燒燙傷，送醫仍不治，清理火場發現，廚房爐上鍋具留有麵條，懷疑烹煮不慎，詳細情形待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園區秀山路某公寓四樓今凌晨1時餘疑似發生氣爆引發火災，蔡姓屋主救出時，大面積燒燙傷，送醫仍不治，清理火場發現，廚房爐上鍋具留有麵條，懷疑烹煮不慎，詳細情形待調查。記者陳恩惠／翻攝

起火的四樓現場屋內滿目瘡痍。記者陳恩惠／翻攝
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