高雄本洲工業區大火燒出黑歷史 綠大實業18年16件違規累罰633萬

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的擋風玻璃、車窗，警方接獲報案查出涉案男子身分，結果對方在砸車後又涉嫌轉往新竹市縱火，被新竹警方依現行犯逮捕並移送法辦，竹南警方針對馮男在竹南砸車，將馮男依毀損罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，以釐清犯案動機及相關案情。

2026-06-13 09:58