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高雄本洲工業區大火燒出黑歷史 綠大實業18年16件違規累罰633萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄岡山區本洲工業區綠大實業工廠12日晚間發生爆炸起火。圖／Threads網友mike95987提供
高雄岡山區本洲工業區綠大實業工廠12日晚間發生爆炸起火。圖／Threads網友mike95987提供

高雄岡山本洲工業區廢棄物處理廠昨晚爆炸起火，大量濃煙，環保局除依法重罰並勒令停工外，也同步清查業者過往違規紀錄，堪稱劣跡斑斑，估算綠大公司過去18年已有15件環保違規紀錄，累計裁罰133萬6000元，再加昨晚大火裁處500萬元，累計共16次違規、裁罰金額達633萬6000元。

環保局資料指出，綠大公司涉及空氣汙染防制法違規共6件，累計裁罰103萬元，違規態樣以未維持污染防制設備正常操作、操作紀錄缺失及廠房逸散污染物等情形為主。

另外，該公司違反廢棄物清理法共8件，累計裁罰15萬6000元，主要違規內容包括廢棄物貯存未符合設施標準規定，以及實際處理方式與事業廢棄物清理計畫書、處理許可內容不符等。

土壤及地下水汙染方面，綠大公司曾違反土壤及地下水污染整治法1件，遭裁罰15萬元，原因為造成土壤汙染，經主管機關公告列為整治場址。

環保局表示，此次火警造成大量黑煙及粒狀汙染物逸散，已違反空氣汙染防制法第32條規定，除依法裁處最高500萬元罰鍰，並勒令停工，將持續追查起火原因及環保責任，若查有其他違法情事，將依法從嚴究辦。

高雄 環保局 空氣汙染防制法 火災

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