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屏東萬巒民宅深夜失火 80歲獨居翁臥床逃生不及葬身火窟

聯合報／ 記者郭韋綺／屏東即時報導
屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝
屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝

屏東縣萬巒鄉西盛路一間鐵皮屋今天凌晨發生火警，警消入內搜救發現一名年約80歲男子已成焦屍，明顯死亡。警方調查，死者鍾姓男子獨居長期臥病在床、行動不便，疑逃生不及命喪火窟，詳細起火原因仍待釐清。

屏東縣消防局表示，今天凌晨0時56分接獲民眾報案，萬巒鄉西盛路一處住宅發生火警，隨即派遣萬巒、內埔、泰武及潮州等分隊趕赴現場，出動8輛消防車、16名警消及2名役男投入搶救。

警消抵達時，現場濃煙不斷竄出，立即布水線灌救，經過近20分鐘搶救，火勢於凌晨1時14分撲滅，不過消防人員進入屋內搜索時，發現一名男性倒臥屋內，已無生命跡象。

警方表示，死者為80多歲鍾姓男子，平時獨自居住在該鐵皮屋內，長期臥病在床，行動能力受限；警方通知家屬到場，鍾男妹妹趕抵協助確認身分，起火原因仍有待消防局火調鑑定釐清。

屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝
屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝

屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝
屏東萬巒民宅深夜失火，一名80歲獨居翁疑因長期臥床行動不便，逃生不及葬身火窟。記者郭韋綺／翻攝

火災 獨居 死亡 屏東

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