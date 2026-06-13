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男子疑洩憤在竹南持鋁棒連砸11車擋風玻璃 又跑新竹涉縱火被當場逮捕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的擋風玻璃、車窗，警方接獲報案查出涉案男子身分，結果對方在砸車後又涉嫌轉往新竹縱火，被新竹警方依現行犯逮捕並移送法辦，竹南警方針對馮男在竹南砸車，將馮男依毀損罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，以釐清犯案動機及相關案情。

竹南警分局昨天接獲民眾報案稱停放於鈴木埤高速公路橋下的車子遭人毀損，警方獲報立即前往現場，到場發現共有11部自小客車的擋風玻璃遭人毀損，造成車主損失。警方調閱周邊監視器畫面迅速鎖定馮姓男子涉有重嫌。

警方進一步查緝馮男， 結果對方在當天又跑到新竹市區涉嫌縱火被當場逮捕，竹南警方知悉後前往新竹第一 分局針對馮男在竹南砸車罪嫌部分製作筆錄，嫌犯聲稱因在高架橋找不到哥哥，一時氣憤持鋁棒敲打停車場內的汽車車窗，全案將由竹南警方依毀損罪嫌函送苗栗檢方偵辦。

竹南警分局提醒，民眾停放車輛應盡量選擇明亮且設有監視設備的場所，如發現車輛遭毀損或發現可疑人士從事不法行為，請立即撥打110報案，共同維護社區安全與良好治安環境。

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝

38歲馮姓男子涉嫌在苗栗縣竹南鎮鈴木埤的國道3號高架橋下持鋁棒砸破11輛汽車的車窗、前後擋風玻璃。圖／記者胡蓬生翻攝
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