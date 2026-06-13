高雄綠大實業廠爆炸燒一夜滅了 131消防和機器人「防護戰術」阻蔓延

高雄綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆桶裝廢溶劑及太空袋火勢全面燃燒，黑龍捲竄天際還夾雜爆炸聲畫面驚人，火勢燃燒一夜，消防局增化學車等48車、131人並出動機器人、無人機搶救，採「科技防護戰術」終於在今天清晨4時32分撲滅。

位於岡山區本洲工業區的綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許突然發生火警，廠房先冒出大量黑煙，隨即傳陣陣爆炸聲響，火勢猛烈一發不可收拾，熊熊火光照亮夜空，濃濃黑煙像黑色龍捲風覆蓋在燃燒廠房上方捲上天際，全面燃燒的畫面十分驚人。

有網友mike95987拍下現場火災爆炸畫面，提醒路過本州工業區的民眾不要接近也勿圍觀，因為連水溝都有易燃物；另有網友klillpastm拍下火勢猛烈燃燒的畫面，指希望消防員平安沒事，並形容「剛好錄到爆炸，後續也一直爆」。

由於廠房火煙燃燒，第一梯次抵達現場的消防人員發現該空地已冒出大量火煙，由於業者表示現場燃燒物包含多種化學溶劑，極具危險性，消防人員立即採取「防護戰術」佈線阻絕火勢蔓延，同時通報南區環境事故專業技術小組及環保局抵達現場進行環境偵測。

消防局後續共派遣48輛消防車，以及131名消防隊員其中包括75名義消到場支援，並罕見出動6台消防機器人、3台無人機及11台高效能化學車等頂級裝備馳援。

因廠房持續燃燒，消防人員以高效能泡沫化學車先將廠房前後左右包圍，輔以人力射水救火和機器人協助防護，火勢在昨晚9時40分才獲得控制，廠房持續有殘火燃燒，消防人員在現場漏夜持續監控。

廠房悶燒一夜，消防人員終於在今天清晨4時32分順利將火勢完全撲滅，消防人員仍於現場持續進行殘火處理。

消防局指出，這次火災燃燒面積約1500平方公尺，所幸現場無人員受傷或受困，詳細起火原因由火災調查科調查釐清。

高雄綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆桶裝廢溶劑及太空袋火勢全面燃燒，百名消防人員到場搶救。圖／高市消防局提供

高雄綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆桶裝廢溶劑及太空袋火勢全面燃燒，百名消防人員到場搶救。圖／高市消防局提供

高雄綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆桶裝廢溶劑及太空袋火勢全面燃燒，百名消防人員到場搶救。圖／高市消防局提供

高雄綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆桶裝廢溶劑及太空袋火勢全面燃燒，百名消防人員到場搶救。圖／高市消防局提供