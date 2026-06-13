台中男陪上門討債 慘遭98％高濃度硫酸狠潑...雙眼幾乎瞎掉

台中莊姓男子不滿李姓、陳姓男子上門催討水費，竟拿磚頭砸到李腦出血、缺牙，甚至持1瓶98％高濃度硫酸狠潑，釀陳男全身面積約22%灼傷，左眼完全失明、右眼視能嚴重減損，犯後一度避重就輕，法院審理後依傷害、重傷害等2罪，判莊男9年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，莊男和李男有租用水費糾紛，李2025年8月25日下午5點多協同陳姓友人到莊梧棲區住家前索討費用，雙方發生口角，莊竟撿路邊磚頭丟向李，害他頭部遭砸釀腦出血、耳朵及嘴唇撕裂傷，連牙齒都斷裂缺損。

莊仍不罷休，又拿1瓶濃度高達98％的濃硫酸朝陳姓男子潑灑，造成陳有2至3度化學性灼傷、雙眼及臉部部灼傷，頸部、前胸、上腹部、雙手及左腳灼傷（占體表面積約22%），甚至釀左眼視力無法辨光感、右眼視力僅能辨眼前5公分手指數，嚴重減損視能。

台中地院審理時，莊男坦承不諱，被害的李、陳也指證歷歷，附近民眾也目睹衝突，另有監視器畫面可佐。

醫院診斷指出，陳男被潑硫酸後，眼部眼角膜、結膜囊燒傷，其左眼視力無法辨光感，右眼視力僅能辨眼前5公分手指數，其左眼視力、視野等功能均完全喪失效用，右眼雖未達完全喪失效用程度，但已嚴重減損，不能回復。

中院審酌，莊男僅因金錢糾紛、口角衝突，就恣意攻擊人，丟擲磚頭、潑灑硫酸手段，導致2人受嚴重傷勢，且硫酸具腐蝕性，受灼傷者於長期治療過程中承受生理上相當難耐痛苦，雙目視能毀敗、嚴重減損，形同餘生將面臨生活上種種不便。

中院認為，莊犯後初期避重就輕，僅願承認傷害犯行，最終才坦承，但沒和被害人和解賠償，依傷害罪、重傷害罪，各判他1年10月、8年6月，應執行9年6月。