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高雄失火廢棄物處理廠18年罰15次 議員白喬茵：跳過多少處理程序？

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠現場堆置重油及大量二手太空袋，昨晚7時左右許傳出火警，火勢至晚間9時40分控制，仍漏夜監控，環保局依法裁處最高500萬元外並勒令停工，議員白喬茵則質疑，這次大火跳過多少有害廢棄物的處理程序？

綠大實業廢棄物處理廠昨晚大火，火煙層層捲上天際，消防局獲報增派47車、113人，含11輛高效能化學車，6台機器人以及6台無人機，火勢控制後仍漏夜監控殘火。

「我真的很氣，為什麼又失火了！」議員白喬茵在臉書發文質疑，這次又會燒掉多少噸、跳過多少有害廢棄物的正常處理程序？裁罰金額跟廢棄物處理成本有符合比例原則嗎？這家業者2008年至今被裁罰超過15次，幾乎年年罰、罰不怕。

她表示，這三年高雄和台南廢棄物處理廠、回收廠、堆置場、焚化爐火警至少逾20件，沒上新聞的恐怕更多。每燒一次，業者就少處理一批廢棄物、少付一筆處理費，那些飄進社區的黑煙、懸浮微粒、戴奧辛，就這樣長驅直入附近居民身體。

白喬茵說，南台灣如此高頻率的廢棄物事故，消耗消防與行政資源，救災成本、空汙、環境衝擊與健康風險卻由市民承擔。環保、消防單位應加強高風險廠區的稽查與防火管理，嚴格監督檢視屢次違規的業者 。中央也應提高刑責罰則，迫業者認真面對消防安全與傷害城市的代價，不然每次違規都以最低罰則糊弄帶過，永遠都等到燒得一發不可收拾才願意出重錘，「我們的城市禁得起這樣燒嗎」？

不少網友留言表示，「只能說環保這塊水很深」，「省了處理費，一把火燒了」，「真的是全國性問題，彰化沿海很多廢棄物處理蟑螂，租廠房堆到不能再堆，點火落跑」。

白喬茵 廢棄物 高雄 火災

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