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高雄綠大實業廢棄物處理廠起火爆炸恐怖畫面曝 火勢控制消防漏夜監控

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，現場廠房火煙猛烈，全面燃燒。記者石秀華／翻攝

高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，因廠房堆置重油及大量二手太空袋火勢燃燒猛烈，火煙像黑龍捲竄天際；有網友目擊水溝有易燃物燒起來、錄到陣陣爆炸聲響，畫面驚人；消防局增派47車113人搶救，火勢在昨晚9時40分獲控制，仍漏夜監控中。

位於岡山區本洲工業區的綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許突然冒出大量黑煙，火勢一發不可收拾，熊熊火光照亮夜空，火煙像黑色龍捲風覆蓋在燃燒的廠房上方，層層黑煙捲上天際，全面燃燒的畫面十分驚人。

有網友mike95987拍下現場火災爆炸畫面，提醒路過本州工業區的民眾不要接近也勿圍觀，因為連水溝都有易燃物；另有網友klillpastm拍下火勢猛烈燃燒的畫面，指希望消防員平安沒事，並形容剛好錄到爆炸，後續也一直爆。

消防局獲報後，陸續增派47車、113人，其中包括11輛高效能化學車，6台機器人以及6台無人機監控，消防局長王志平到場坐鎮指揮。

消防人員以高效能泡沫化學車先將廠房前後左右包圍，輔以人力射水救火和機器人協助防護，火勢直到昨晚9時40分才獲得控制範圍，由於廠房持續有殘火燃燒，消防人員在現場漏夜持續監控中。

高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供

高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供
高雄本州工業區綠大實業廢棄物處理廠昨晚7時許傳火警，網友拍下火勢猛烈燃燒夾雜爆炸聲響的畫面。圖／Threads網友klillpastm提供

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