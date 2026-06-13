桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫

桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。

附近居民指出，凌晨1時許，街道突然傳出一聲低沉的爆炸聲，因為聲音是在頭上，下意識抬頭查看，就看到秀山路、大同西路口的便利商店樓上民宅起火，火舌從4樓鐵窗竄出，大量碎玻璃掉落一地，最遠噴濺超過5公尺。

據了解，發生氣爆的大樓格局多為套房，警消獲報出動大量人車趕往搶救，火勢在半小時左右撲滅，並在4樓救出7旬獨居婦人，另從5樓救出2男1女，其他住戶均自行脫困，回想事發過程皆心有餘悸。

桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，2人輕重傷送醫搶救。記者陳俊智／攝影