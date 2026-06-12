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撞倒單車竟未報案？屏東來義鄉清潔隊長涉肇逃 單車騎士疑摔落水溝亡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日深夜開賓士車經過萬巒鄉新榮路，疑似撞到騎單車的50多歲吳男，吳男疑摔落水溝，曹女當下未報案就離去，警方今天循線找到曹女時，曹女酒測為零，毒品快篩陰性，肇事原因待釐清，警詢後將曹女依肇事逃逸致死罪函送，吳男死因待檢方相驗。

警方今天清晨6時許接獲村長報案，萬巒鄉新榮路段水溝內疑有男子落水。警方調閱周邊路口監視器發現，昨天深夜11時，在新榮路來義鄉公所清潔隊長曹女開著賓士汽車經過時，撞上單車騎士，未料沒有報警就肇事逃逸離去。

剛好有監視器拍下，單車被曹女的汽車壓著往前，曹女停車將單車拉出來後再開走。警方找到曹女，曹女坦承有撞到單車，但下車沒有看到人。騎士疑似摔入水溝，曹女當下沒有報警、施救，肇事後逃逸。

警方今天找到曹女，黑色賓士車擋風玻璃遭撞擊，曹女的酒測值為零，毒品唾液快篩呈現陰性。詳細肇事原因，警方調查中。

來義鄉公所清潔隊長曹女在公所服務約20年，近幾年從課長轉到清潔隊長。

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日深夜開著賓士車行經萬巒鄉時撞到騎單車50歲吳男，曹女涉肇事逃逸，黑色賓士車有遭撞擊痕跡。圖／讀者提供
屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日深夜開著賓士車行經萬巒鄉時撞到騎單車50歲吳男，曹女涉肇事逃逸，黑色賓士車有遭撞擊痕跡。圖／讀者提供

吳姓男子騎單車遭來義鄉清潔隊長曹女深夜撞上，曹女涉肇事逃逸致死罪。圖／讀者提供
吳姓男子騎單車遭來義鄉清潔隊長曹女深夜撞上，曹女涉肇事逃逸致死罪。圖／讀者提供

屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日深夜開著賓士車行經萬巒鄉時撞到騎單車50歲吳男，曹女涉肇事逃逸，黑色賓士車有遭撞擊痕跡。圖／讀者提供
屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹女11日深夜開著賓士車行經萬巒鄉時撞到騎單車50歲吳男，曹女涉肇事逃逸，黑色賓士車有遭撞擊痕跡。圖／讀者提供

屏東 單車 賓士

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