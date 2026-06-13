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醫美灼傷臉…檢調揪不肖商賣過期品 流入高雄多家醫療院所

聯合報／ 記者林保光郭韋綺／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a><a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'><strong>衛生局</strong></a>調查經銷商調製來源不明的果酸類<a href='/search/tagging/2/化妝品' rel='化妝品' data-rel='/2/142844' class='tag'><strong>化妝品</strong></a>，發現成桶原料。圖／高雄市衛生局提供
高雄衛生局調查經銷商調製來源不明的果酸類化妝品，發現成桶原料。圖／高雄市衛生局提供

高雄一名女子在皮膚科診所接受果酸換膚療程後，臉部大面積灼傷，宛如「花臉」。檢調發現，保養品經銷商將過期化妝品重新分裝、更改製造及有效日期後，販售給多家醫院及診所，日前搜索工廠、公司及主嫌住處，傳喚嚴姓負責人等五人，嚴與子女三人獲卅萬至八十萬元交保並限制住居。

衛生局獲報前往稽查，診所使用的果酸產品已過期，另追查供貨來源發現，新興區某保養品經銷商未具產品代理商資格，卻私自製造大批來源不明果酸類化妝品，疑似自行調製產品並分裝、貼標後再販售至醫療院所，報請檢察官偵辦。

專案小組日前搜索公司、工廠及嚴姓女負責人住處，查扣來源不明果酸類保養品、化學原料及器材，並傳喚嚴與在公司任要職的子女和員工等五人到案，朝加重詐欺取財及妨害農工商等罪嫌偵辦。

檢方調查，嚴姓負責人一九九八年起代理美國某品牌保養品，二○○七年後便無代理權，嚴女及子女明知庫存商品早已過期，仍涉嫌將過期兩至四年的原料重新裝瓶、改印製造日期與有效期限標籤，持續販售給多家醫療院所。

業者未獲原廠授權，委託國內及義大利工廠製造同類產品，再以英文標示與包裝偽裝成原廠進口商品，初估過期及仿品銷售額獲利逾兩千六百萬元。

衛生局指出，業者擅自製造化妝品，違反化粧品衛生安全管理法，將依法裁罰兩萬至五百萬元，命業者立即下架回收，同步通報各地衛生機關及相關公會，防止問題產品流入市場。

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