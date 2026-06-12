影／岡山本洲工業區綠大實業爆炸起火 環保局重罰500萬、勒令停工

高雄市本洲工業區綠大實業廠房今晚爆炸起火，環保局透過AI雲端監控系統於晚間7時1分發現大量黑煙，立即派員前往稽查，經查，起火地點為業者倉庫區，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發火警燃燒，產生大量粒狀汙染物，將依法裁處最高500萬元並勒令停工。

環保局表示，火警發生後，同步啟動空氣品質監測作業，現場檢測結果顯示，五用氣體偵測器未檢出異常物質，FID數值為4.9ppm，總懸浮微粒（TSP）為0.106mg/m³。

截至晚間8時30分，現場風向以西南風為主，汙染物可能隨風往北方擴散，預估岡山、路竹及阿蓮等地區空氣品質將受到影響，提醒周邊民眾，如聞到異味應立即關閉門窗、減少外出，必要時配戴口罩降低暴露風險。

環保局指出，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應加強防火管理及自主巡檢，避免因管理疏失引發火警及汙染事件。

對於造成空氣汙染違規行為，將依法從嚴查處，絕不寬貸，民眾若發現黑煙、異味等污染情形，可撥打1999或環保局公害陳情專線通報。