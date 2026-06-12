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普悠瑪駛進高雄火車站 18歲女落軌卡軌道避難層自行爬出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄火車站今天傍晚5時20分許傳落軌意外，18歲蔡姓女子在普悠瑪列車進站時，突從月台墜落，普悠瑪司機煞車不及，列車駛過，該名女子因身材瘦小，幸運地在軌道間避難層逃死劫，從第2、3節車廂處自行爬出時露出一顆頭被民眾合力救起。

鐵路警察高雄分局調查，該起落軌意外發生在今天傍晚5時20分，當時有民眾發現普悠瑪進站時，一名年輕女子在南下月台突然墜落軌道，引起候車旅客一陣驚呼。

普悠瑪列車進站後，不少旅客以為落軌女子可能沒命了，所幸女子疑身材瘦小掉落在軌道之間的避難層，幸運卡在普悠瑪第2、3節車廂處，自行從列車下方爬出時，露出一顆頭，被熱心民眾合力拉出車廂。

警方接獲旅客通報趕抵現場，和民眾合力將女子救起，女子受傷、但意識清楚，被送醫治療。

據了解，落軌的人是18歲蔡姓女子，蔡女送醫後，警方將追查落軌原因；意外一度導致高雄站下行列車以二股道行車，上下行列車5時55分許可正常運行。

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台鐵普悠瑪列車示意圖。本報資料照片
台鐵普悠瑪列車示意圖。本報資料照片

高雄 火車站 普悠瑪

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