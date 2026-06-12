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高雄29層建案塔吊故障 零件噴飛幸福川砸屋

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區一處興建中的29層大樓工地今天下午發生工安意外，施工中的塔吊設備疑因大雨影響，導致皮帶輪斷裂，零件從高處噴飛數百公尺，越過幸福川，砸破對岸新興區河南路的透天民宅窗戶，幸未造成人員傷亡。

高雄市工務局獲報後派員到場查察，初步了解，事件因連日大雨造成塔吊設備故障，導致零件飛落至鄰近建物，雖未釀成傷亡，但已影響公共安全及周邊住戶權益。

工務局表示，經認定施工場所安全維護措施未臻周全，已違反建築法規定，將裁處承造人新台幣9萬元罰鍰，並要求施工單位立即完成改善作業，加強設備檢修與安全管理。

此外，施工單位已主動與受損住戶聯繫，雙方正就建物修繕方式及相關賠償細節進行協商。工務局指出，後續將持續追蹤改善及修繕進度，督促業者落實施工安全管理及設備維護，避免類似事件再次發生，保障市民生命財產安全。

高雄大樓建案施工零件噴飛，砸中數百公尺外的民宅。圖／讀者提供
高雄大樓建案施工零件噴飛，砸中數百公尺外的民宅。圖／讀者提供

高雄大樓建案施工零件噴飛，砸破數百公尺外的民宅窗戶。圖／讀者提供
高雄大樓建案施工零件噴飛，砸破數百公尺外的民宅窗戶。圖／讀者提供

高雄市 工地 工安

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