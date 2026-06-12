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別以為手機壞了！台中太平基地台起火 3家電信預防斷電害「訊號全斷」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區新平路一棟大樓頂樓基地台在今天近中午驚傳火警，消防局獲報派員前往灌救，火勢在20分鐘內撲滅；據了解，該處基地台為三家電信業者共用，因火警預防性斷電措施，周邊手機訊號突然消失、一度誤以為手機故障。

台中市消防局說明，今天上午11時21分獲報，太平區新平路一棟大樓的頂樓冒出黑煙，立即派遣中山、太平及東英分隊共8車18人，前往途中加派信義及東英分隊、第三大隊出動3車8人，由組長黃智鴻帶隊前往灌救，火勢在上午11時40分撲滅，燃燒基地台的輸電線路，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因及財物損失，仍有待火調人員進一步調查釐清。

據了解，該處基地台由三家電信業者共同使用，火警發生後，電信公司為避免事故擴大，立即採取預防性斷電措施，不少附近民眾當下發現手機訊號突然消失、一度誤以為手機故障，直到得知基地台失火才恍然大悟。

台中市太平區一棟大樓頂樓的電信基地台今天近中午傳出火警。圖／民眾提供
台中市太平區一棟大樓頂樓的電信基地台今天近中午傳出火警。圖／民眾提供

台中市 大樓 火災

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