神岡驚傳工安意外！47歲工人操作沖壓機 慘遭機台夾頭大量出血命危

台中市神岡區今天下午驚傳工安意外！一名年約47歲的男性員工在操作沖壓機台時，因不明原因發生夾傷意外，頭部當場遭沈重的機台強力擠壓卡死，造成頭部嚴重撕裂傷、大量出血，當場失去呼吸心跳；台中市消防局接獲報案後立即調派人車趕往，並同步展開線上CPR指導。救護人員趕抵現場將人救出後緊急送醫，目前男子仍在衛福部立豐原醫院插管生死搏鬥中。

據了解，這起驚悚的工安事故發生在今日下午1時03分許，一名47歲的男員工，正在位於和睦路一段212巷內的工廠內作業，操作大型沖壓機台，不料製程中疑似發生操作不慎或機台異常，男子的頭部瞬間遭機台狠狠夾住；一旁目擊的同事嚇得連忙報案求救，驚慌向119勤務中心表示：「有員工被沖壓機夾到頭了！流很多血、已經沒有呼吸心跳！」

台中市消防局接獲通報，立即指派神岡分隊出動消防車、救護車共2車3人前往現場救助，於此同時，派遣員因應傷者已無生命跡象，立刻透過電話展開線上指導，引導工廠人員當下進行「DA-CPR（線上指導心肺復甦術）」並操作AED（自動體外心臟電擊去顫器），在黃金搶救時間內不斷電地為命危員工進行胸外按壓。

神岡分隊救護人員趕抵現場後，合力將男子救出脫離機台，經現場初步檢視，傷者頭部有一道長達8公分的恐怖撕裂傷、頭骨疑似骨折且鮮血直流，呈現創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）狀態；救護人員在現場火速給予止血、建立呼吸道等急救處置後，立即由救護車將人送往衛生福利部豐原醫院全力插管搶救。

警方表示，目前已封鎖該部涉案的沖壓機台，並正調閱廠內監視器、詢問現場目擊證人，以進一步釐清究竟是機械故障，還是操作程序有所疏失才釀成這起悲劇。勞檢單位也將同步徹查該工廠是否有違反職業安全衛生法之規定，若有違失將依法開罰。