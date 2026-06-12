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退休倒數仍堅守崗位 西螺2警放棄補休拚到最後一刻獲「太平媽祖」表揚

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

6月15日是警察節，雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮，其中，偵查隊小隊長陳建成及西螺派出所副所長陳境達今年7月即將退休，2人自願放棄尚未休完的補休假，堅持為地方奮戰到最後一刻。

福興宮今頒發「太平媽績優員警獎」給陳建成、陳境達、黃子睿、塗鈺、蔡長志、蔡明紘、黃貞修、王證喬、賴韋志、姚彥騰等10名績優警政人員，其中偵查隊小隊長陳建成及西螺派出所副所長陳境達將於今年7月16日屆齡退休，但2人自願放棄多日尚未休完的補休假，堅持為地方奮戰到最後一刻，令廟方感動

福興宮董事長楊文鐘說，感謝西螺分局主管與轄內所有員警長期對廟方的支持，舉凡端午關懷、中元贊普做公益、寒冬送暖與太平媽祖文化祭等盛事，都看得到基層員層的辛勤身影，維護廟會秩序與交通安全，讓每場活動順利圓滿，因此自2024年起，首創「太平媽績優員警獎」，代表全體董監事以及廣大的信徒聊表心意，今年除頒發每人1萬元」獎金與獎狀，也加贈「太平有象」抱枕與專屬Polo衫，象徵太平媽守護員警執勤平安。

西螺分局長吳誌權說，感謝福興宮長期支持社會公益，警方也會更努力維護地方治安，讓人民生活品質獲得保障，帶動社會發展。

西螺福興宮今同時攜手台中福華大飯店舉辦端午公益送暖活動，捐贈愛心粽、滴雞精、雪蛤燕窩飲及堅果花椒醬等多項關懷物資給弱勢家庭，台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒表示，望透過端午節的祝福，傳遞關懷、互助與共好的力量，讓善的循環持續擴散。

西螺福興宮今攜手台中福華大飯店舉辦端午公益送暖活動。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮今攜手台中福華大飯店舉辦端午公益送暖活動。圖／西螺福興宮提供

雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮，董事長楊文鐘（中）感謝警方辛勞付出。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮，董事長楊文鐘（中）感謝警方辛勞付出。圖／西螺福興宮提供

雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮。圖／西螺福興宮提供

媽祖 西螺 福興宮

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