台東轉運站公廁驚見男子倒臥 頭部有外傷命危急救

台東市轉運站今天上午驚傳公廁命案。有民眾準備使用廁所時，發現其中一間門扇緊閉且遭反鎖，多次敲門皆無回應，情況可疑，遂通報現場保全人員協助處理。保全破門後，發現一名約60歲男子倒臥在廁所內，狀況危急。

救護人員趕抵後立即檢傷與急救，但男子當時已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，隨即由救護車緊急送往衛生福利部台東醫院搶救。雖全力急救，仍屬重症情況。

警方隨後封鎖現場進行採證，並初步發現該男子頭部疑似有外傷痕跡，但是否為致命原因仍待法醫與後續鑑定釐清。目前已同步展開身分比對與家屬聯繫作業，據初步了解，死者並非台東本地戶籍人士，案件是否涉及外力介入，警方不排除任何可能性，仍在進一步調查中。

現場周邊民眾指出，台東轉運站及鄰近運動設施一帶，長期有人群聚集情形，部分時段可見疑似街友活動或飲酒喧鬧狀況，曾讓通行旅客與附近居民感到困擾。

不過相關情況與本案是否有關，仍有待警方釐清。