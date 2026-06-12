影／載女上學遇劫！湖口母女遭闖燈車撞飛重傷 肇事駕駛竟找人頂罪

新竹縣湖口鄉湖口國小前昨天早上發生一起嚴重車禍，一名蔡姓女子騎機車載著女兒上學，母女倆在路口待轉格停等紅燈，綠燈起步時竟遭一輛白色轎車闖紅燈高速撞上，迎面將母女撞飛，傷勢嚴重送醫。而肇事駕駛撞人後不僅未報警救人，還棄車逃逸，甚至找來友人頂替肇事，企圖規避責任，所幸警方細心觀察，積極調閱行車記錄器，始遭警方識破而循線查緝到案，全案依法移送偵辦。

警方調查，蔡姓女子11日上午7時許騎機車載著江姓女兒，行經湖口鄉八德路二段湖口國小前路口，當時母女依規定在待轉格停等紅燈。待綠燈亮起準備前往學校時，一輛沿八德路行駛的白色轎車闖紅燈高速撞上機車，強大撞擊力道將母女兩人撞飛，蔡女左小腿骨折、女童頭部創傷及左腿粉碎性骨折，全身均有多處擦挫傷。蔡女及女童均受重傷，緊急送往林口長庚醫院治療。

事故地點距離國小校門僅數十公尺，讓目擊民眾直呼驚險。相關資訊與影片也被放到臉書社群，不少民眾祈求母女平安，更痛罵肇逃的人太不負責任了。

警方追查，肇事駕駛為丁姓失聯移工，事故發生後因擔心身分曝光，未依規定停留現場處理，也未通報警消到場救援，而是棄車逃逸離開現場。丁男事後還通知潘姓男子到場，向警方謊稱自己才是肇事駕駛，企圖掩護真正肇事者。

不過員警在現場詢問時，發現潘男神情緊張、說詞前後矛盾，與事故狀況明顯不符，經目擊民眾提供的行車記錄器畫面後，警方確認實際駕駛人並非潘男，而是丁姓失聯移工，當場戳破頂替謊言，順利查明案情。

丁姓失聯移工則供稱，下雨開啟霧燈時分心，才會不慎闖紅燈發生車禍，惟因失聯移工身分，因此請友人到場頂替駕駛後步行離去。

警方表示，雙方酒測值0，觀察駕駛人意識清楚，查看車內及檢視駕駛人隨身物品亦無相關違禁物，排除毒駕可能。丁男除涉嫌闖紅燈過失傷害外，還涉及肇事逃逸等罪嫌；潘男則涉嫌頂替應訊、涉及使公務員登載不實罪，相關責任仍待進一步釐清，全案已依法偵辦。