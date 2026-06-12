獨／高雄2線三星刑事警官因病過世享年39歲 警界哀痛不捨

高雄2線三星警官王志銘，原本擔任左營警分局偵查隊長，因病無法勝任繁重的外勤刑事工作，今年5月轉調市刑大行政組長後請假住院治療，沒料，病情急轉直下，今天上午傳出病逝，享年39歲；王過世的消息在警界傳開，讓曾共事的同事和同學哀痛不捨。

警大73－1期的王志銘，曾歷任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、後調任高雄市刑大隊長，因表現傑出，外派林園警分局偵查隊長，曾破獲高雄車手提領257次得手500萬，偕女友出國機場被逮案，2025年間調任左營警分局。

歷任左營警分局偵查隊長期間，2025年8月22日，左營發生羅姓男子遭槍殺命案，王志銘和偵查隊配合市刑大成立專案小組，順利偵破計畫縝密的殺人案，全案檢方依殺人等罪嫌起訴9人，楊姓槍手及主嫌范男等4人潛逃。

今年2月，左營區發生熟人間侵占車輛及新台幣240萬元現金，王志銘和偵查隊合力於2小時內就緝捕嫌犯到案。

王志銘刑事資歷相當完整，可說是刑事界的明日之星，沒料，卻突然因病過世，消息傳開，讓曾共事的女警不捨地落淚，同事和同學不勝唏噓。