快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄2線三星刑事警官因病過世享年39歲 警界哀痛不捨

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄2線三星警官王志銘，原本擔任左營警分局偵查隊長，因病無法勝任繁重的外勤刑事工作，今年5月轉調市刑大行政組長後請假住院治療，沒料，病情急轉直下，今天上午傳出病逝，享年39歲；王過世的消息在警界傳開，讓曾共事的同事和同學哀痛不捨。

警大73－1期的王志銘，曾歷任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、後調任高雄市刑大隊長，因表現傑出，外派林園警分局偵查隊長，曾破獲高雄車手提領257次得手500萬，偕女友出國機場被逮案，2025年間調任左營警分局。

歷任左營警分局偵查隊長期間，2025年8月22日，左營發生羅姓男子遭槍殺命案，王志銘和偵查隊配合市刑大成立專案小組，順利偵破計畫縝密的殺人案，全案檢方依殺人等罪嫌起訴9人，楊姓槍手及主嫌范男等4人潛逃。

今年2月，左營區發生熟人間侵占車輛及新台幣240萬元現金，王志銘和偵查隊合力於2小時內就緝捕嫌犯到案。

王志銘刑事資歷相當完整，可說是刑事界的明日之星，沒料，卻突然因病過世，消息傳開，讓曾共事的女警不捨地落淚，同事和同學不勝唏噓。

高市兩線三星警官王志銘今天上午不幸因病過世；圖為今年2月王志銘（右）擔任左營警分局偵查隊長偵破熟人間侵占車輛及新台幣240萬元現金案，警察局長趙瑞華前往頒獎畫面。記者石秀華／翻攝
高市兩線三星警官王志銘今天上午不幸因病過世；圖為今年2月王志銘（右）擔任左營警分局偵查隊長偵破熟人間侵占車輛及新台幣240萬元現金案，警察局長趙瑞華前往頒獎畫面。記者石秀華／翻攝

高雄 刑事局

延伸閱讀

中市大里分駐所長律師進駐 員警執勤不怕上法庭

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷 死者家屬痛罵「無恥」

毒駕拒檢逃逸撞死2行人…車內有安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

影／高雄騎士大雨中攔下貨車駕駛痛罵 網笑：中氣十足

相關新聞

獨／高雄2線三星刑事警官因病過世享年39歲 警界哀痛不捨

高雄2線三星警官王志銘，原本擔任左營警分局偵查隊長，因病無法勝任繁重的外勤刑事工作，今年5月轉調市刑大行政組長後請假住院治療，沒料，病情急轉直下，今天上午傳出病逝，享年39歲；王過世的消息在警界傳開，讓曾共事的同事和同學哀痛不捨。

國道楠梓路段驚見3行人慢跑 網酸「雨中新運動」

高雄有網友昨晚駕車行經國道1號北向354公里楠梓路段時，驚見3名男子在國道跑步，PO網酸，「雨天新運動，國道慢跑」，懷疑是逃逸外勞發生車禍落跑；國道警察指，獲報到場查無該狀況，將調閱監視器追查是否有車禍事故究責。

影／高雄騎士大雨中攔下貨車駕駛痛罵 網笑：中氣十足

王姓男子昨晚7時50分許駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，王未停車查看駛離，陳男不滿，在大雨中攔車痛罵王男，過程被網友目擊PO網稱，「大雨澆不息的怒火」、「中氣十足」；警到場，雙方皆不願提告。

影／新莊女酒後狂飆Gogoro 警局旁衝撞騎樓手腳皆斷

新北市今天凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。