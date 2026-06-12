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國道楠梓路段驚見3行人慢跑 網酸「雨中新運動」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄有網友昨晚駕車行經國道1號北向354公里楠梓路段時，驚見3名男子在國道跑步，PO網酸，「雨天新運動，國道慢跑」，懷疑是逃逸外勞發生車禍落跑；國道警察指，獲報到場查無該狀況，將調閱監視器追查是否有車禍事故究責。

網路社群Threads昨晚有網友貼文，指剛上交流道就遇到三個跑步人，笑稱「雨天新運動，國道慢跑」，並質疑可能是觸法少年？逃逸外勞？或迷路？

國道警察第五大隊指出，昨晚接獲國道1號北向354公里楠梓路段外側路肩有行人誤闖國道的通報，勤指中心通報線上巡邏車前往九如交流道至岡山交流道查看，但該路段未發現相關行人。

警方指出，後續將調閱CCTV監視器追查，若發現確有行人誤闖國道，依法可對行人違反道路交通管理處罰條例第33條第4項不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者的規定開罰，可處3000元至6000元罰鍰。

高雄有網友昨晚駕車行經國道1號北向354公里楠梓路段時，驚見3名男子在國道跑步。示意圖／取自高速公路資訊網
高雄有網友昨晚駕車行經國道1號北向354公里楠梓路段時，驚見3名男子在國道跑步。示意圖／取自高速公路資訊網

國道 行人 車禍

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