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楊梅電研路5汽車停路邊遭軍車橫掃 原因曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

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陸軍砲兵第二一指揮部軍車擦撞路邊民車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區電研路190巷昨(11)日晚間22時33分許發生陸軍砲兵第二一指揮部軍車擦撞民車事故，造成停在路邊的5台汽車損壞，所幸現場無人傷亡。

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停在路邊的5台汽車損壞，所幸現場無人傷亡。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，陸軍砲兵第二一指揮部履帶型車輛疑似因會車閃避不慎，撞擊路旁5台汽車，無人傷亡。

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陸軍砲兵第二一指揮部履帶型車輛疑似因會車閃避不慎，撞擊路旁5台汽車。圖：讀者提供

警方表示，經實施酒測檢查，軍車駕駛酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

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有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅電研路5汽車停路邊遭軍車橫掃 原因曝光

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