楊梅電研路5汽車停路邊遭軍車橫掃 原因曝光

6月15日是警察節，雲林縣西螺福興宮為感謝西螺警分局長期協助維護地方治安及各項活動，2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，今年遴選10位績優警政人員，頒發獎金、獎狀及媽祖專屬禮，其中，偵查隊小隊長陳建成及西螺派出所副所長陳境達今年7月即將退休，2人自願放棄尚未休完的補休假，堅持為地方奮戰到最後一刻。

2026-06-12 13:26