聽新聞
0:00 / 0:00
楊梅電研路5汽車停路邊遭軍車橫掃 原因曝光
桃園市楊梅區電研路190巷昨(11)日晚間22時33分許發生陸軍砲兵第二一指揮部軍車擦撞民車事故，造成停在路邊的5台汽車損壞，所幸現場無人傷亡。
楊梅警分局說明，陸軍砲兵第二一指揮部履帶型車輛疑似因會車閃避不慎，撞擊路旁5台汽車，無人傷亡。
警方表示，經實施酒測檢查，軍車駕駛酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅電研路5汽車停路邊遭軍車橫掃 原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。