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影／高雄騎士大雨中攔下貨車駕駛痛罵 網笑：中氣十足

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子昨晚7時50分許駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，王未停車查看駛離，陳男不滿，在大雨中攔車痛罵王男，過程被網友目擊PO網稱，「大雨澆不息的怒火」、「中氣十足」；警到場，雙方皆不願提告。

網路社群昨晚有網友PO文指，「整條裕誠路的人都出來看熱鬧了 ，大雨澆不息的怒火」只見原PO的影片中，一名身穿雨中的機車騎士攔下小貨車駕駛痛罵，有網友笑稱，騎士「丹田有力」、「中氣十足」。

轄區三民二警分局表示，該起車禍糾紛發生在昨晚7時50分許，當時王姓男子（26歲）駕自小貨車直行於裕誠路時，與同向直行的陳姓男子（48歲）騎乘的機車疑發生擦撞。

當時王男當下未立即停車，陳男遂驅車上前與王男理論，雙方因而發生口角爭執，警方到場後，王稱因當時腳被貨車擦撞，王沒停車，才攔車理論；由於事後皆不願提告，警方排解後，讓雙方離去。

王姓男子昨晚駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，陳攔車罵王男，警到場排解。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨晚駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，陳攔車罵王男，警到場排解。記者石秀華／翻攝

王姓男子昨晚駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，陳攔車罵王男，警到場排解。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨晚駕小貨車行經高市三民區一處路口，和騎機車的陳姓男子發生擦撞，陳攔車罵王男，警到場排解。記者石秀華／翻攝

高雄 機車騎士 車禍

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