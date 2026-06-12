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影／新莊女酒後狂飆Gogoro 警局旁衝撞騎樓手腳皆斷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市今天凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。

鄧姓女子是在聚餐喝酒之後騎機車，返家途中沿新莊區中正路往桃園方向行駛，監視器拍到她的車速非常快，凌晨2時許通過新莊警分局門前即往右偏移衝出車道騎上人行道。

她的機車從柱子和水泥圍牆之間穿越衝進騎樓，猛烈撞上通往地下室的樓梯欄杆，巨大撞擊聲就連遠在100公尺外捷運新莊站1號出口，正在關鐵捲門的捷運公司人員都被驚動，走出探頭查看。

撞擊地點剛好在警局和消防隊中間，警方和救護車迅速到場將鄧姓女子送醫院急診。初步檢查，右手及右腳皆骨折、四肢擦挫傷，酒測值每公升0.79毫克超標涉犯公共危險罪嫌，就醫之後將移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄧姓女子的機車衝進騎樓，猛烈撞擊通往地下室的樓梯欄杆，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝
鄧姓女子的機車衝進騎樓，猛烈撞擊通往地下室的樓梯欄杆，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝

新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道從柱子和水泥圍牆之間穿越衝進騎樓，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝
新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道從柱子和水泥圍牆之間穿越衝進騎樓，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝

新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道衝進騎樓猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝
新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道衝進騎樓猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝

新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道衝進騎樓猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝
新北市凌晨有1名33歲女子酒後騎乘電動機車，高速經過新莊警分局門口之後向右衝出車道，竟騎上人行道衝進騎樓猛烈衝撞骨科復健診所騎樓欄杆，隔壁消防隊趕緊出動救護車將她送醫，右手、右腳皆骨折。記者林昭彰／翻攝

桃園 騎樓 酒駕

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