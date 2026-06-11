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影／民營拖吊場司機疑利用個資 入室搜刮精準行竊41萬…警方鎖定目標

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區驚傳住宅竊盜案件，紀姓男子發現住處接連遭竊，損失現金及金飾逾41萬元。警方調查發現，嫌犯疑利用任職於拖吊場職務之便，取得被害人住址後，涉嫌2度潛入被害人住處行竊，全案正由新店警方循線偵辦中。

據悉，紀姓男子今年5月15日因重型機車違規遭負責新店區公辦民營拖吊場依法拖吊，紀男事後前往領車時依規定填寫基本資料，包含住址。未料，僅過11天，紀男家中便遭歹徒入侵，損失黃金、戒指及現金共約40萬元。紀男母親於5月27日向轄區江陵派出所報案；隨後5月29日，紀男家中又短少現金1萬元，隨即再次前往派出所製作筆錄，並針對個資外洩部分加告違反個人資料保護法。

警方接獲報案後立即展開調查，經調閱相關監視器畫面，迅速鎖定曾在該拖吊場任職的51歲葉姓男子涉有重嫌。初步調查顯示，葉嫌疑似利用在拖吊場工作之機會，獲取民眾個資，進而精準鎖定被害人進行侵入性竊盜。

警方已依侵入住居、竊盜及違反個人資料保護法等罪嫌受理偵辦，並已與葉嫌聯繫，約定於6月17日到案說明。警方強調，對於此類利用民眾信任、濫用個資犯案的行為絕不寬貸，待嫌犯到案後，將依法移送台北地檢署偵辦。

新北市公辦民營拖吊場葉姓司機日前疑趁拖吊違規重型機車之便，取得被害人個資，涉嫌2度入室搜刮精準行竊得手41萬餘元，警方已鎖定涉嫌目標全力追緝。記者王長鼎／翻攝
新北市公辦民營拖吊場葉姓司機日前疑趁拖吊違規重型機車之便，取得被害人個資，涉嫌2度入室搜刮精準行竊得手41萬餘元，警方已鎖定涉嫌目標全力追緝。記者王長鼎／翻攝

個資 竊盜

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