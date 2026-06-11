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消防員人手不夠…消防署盼救災、救護分開 規劃救護部分「業務委外」

中央社／ 台北11日電

消防員殉職與勤務專責化議題受矚，內政部消防署今天說，救災、救護分開會遇到人力不足問題，希望救護方面能進行分類並類似「外包」出去，像民間單位也有救護車，就可考量哪部分可以給外面做，不過仍在規劃階段，也需要民眾接受才能進行。

有民眾去年7月闖入新北市新店區瀑布禁區玩立槳溺水，消防員到場搜救意外翻船並殉職。消防員工作權益促進會當時疾呼消防3大任務包括預防火災、搶救災害及緊急救護應專責化，畢竟消防員無法樣樣精通。消防署長蕭煥章當時回應，勤安會有檢討消防救災與救護是否要分開，也要考量人力問題。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，針對消防救災與救護業務是否分開，消防署主秘鄭志強表示，各消防分隊人力沒那麼多，現階段救災與救護分開馬上會遇到人力問題，因此經分析完後，考量如果在人力不足的部分，希望救護方面能類似「外包」出去，因為包括衛生單位、民間單位、消防單位都有救護車，在救護車的部分，現在就要考量哪部分可以挪出去給外面做。

鄭志強說，救護有分很多種，緊急救護占比不會這麼高，除了需要消防隊馬上到的緊急事件外，也有比較不緊急的案件，如民眾會常打電話叫救護車，因此希望把業務稍微分類，但目前還要一段時間規劃，也需要民眾與相關機關都能接受才能進行。

另外，內政部政務次長馬士元針對勤安會議題指出，為強化警消人員勤務設備安全、健全心理衛生輔導及精進職業安全作為，內政部於2024年6月成立第一屆「警消勤務安全促進與事件調查會」，第一屆共計召開13次會議，研討近50項議題，透過專業、客觀及系統化討論機制，持續推動各項精進措施，強化第一線執勤人員安全保障。

消防員殉職與勤務專責化議題受矚，內政部消防署今天說，救災、救護分開會遇到人力不足問題，希望救護方面能進行分類並類似「外包」出去，像民間單位也有救護車，就可考量哪部分可以給外面做，不過仍在規劃階段，也需要民眾接受才能進行。消防員示意圖。圖／AI生成
消防員殉職與勤務專責化議題受矚，內政部消防署今天說，救災、救護分開會遇到人力不足問題，希望救護方面能進行分類並類似「外包」出去，像民間單位也有救護車，就可考量哪部分可以給外面做，不過仍在規劃階段，也需要民眾接受才能進行。消防員示意圖。圖／AI生成

救護車 消防員 內政部

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