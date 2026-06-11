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失速撞路樹翻覆再撞車！梧棲傍晚車禍1人噴飛、2受困 釀2死慘劇

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區中華路一段傍晚發生2死1傷車禍！一輛載有3人的自小客車行經該路段時，疑車速過快失控，猛烈自撞路邊停放的車輛及路樹，整輛車凌空翻覆，波及另輛車，猛烈撞擊車體嚴重變形、零件四散，車內一名男子當場被拋飛出車外，另兩名男子被死死卡在變形的車體內，事故待警方鑑識與調查釐清。

台中市消防局指出，這起重大車禍發生在今晚6時40分許，正值下班尖峰時間，失控的轎車行經梧棲區中華路一段191號前，不知何故突然失控，如砲彈般瘋狂衝向路邊，猛烈撞擊路樹與停放車輛後，整輛車翻覆；消防分隊獲報後，趕往現場破壞車體救援，最終仍不幸釀成2死1傷的悲劇。

清水分局表示，調派大批警力封鎖現場採證，調閱周邊監視器畫面。警方表示，撞擊力道猛烈，且死傷者身上並無完整證件，正全力釐清3名死傷者的詳細身分、車輛搭乘關係；究竟是車速過快、爆胎或駕駛恍神，才導致此事故，有待警方鑑識釐清。

消防人員趕抵現場時，共有3男性傷者。一名身分不詳的男性傷者因撞擊力道過大，在車輛翻覆過程中被「外拋」甩出車外，倒臥在血泊中，醫護人員到場時已失去呼吸心跳（OHCA），送醫不治。

車內另有兩名男子受困，車體嚴重擠壓變形，消防人員動用破壞器材，晚間7時整，先從後座救出第1名受困的18歲年輕男子，其肢體有多處擦挫傷，但意識清楚。

消防人員隨後於晚間7時8分，合力拉出受困在前方車體內的50歲男子；該名男子頭部受到嚴重外傷、大量失血，已無呼吸心跳（OHCA），隨送醫緊急插管搶救，仍回天乏術。

台中市梧棲區中華路一段傍晚發生2死1傷重大車禍！一輛載有3人的自小客車行經該路段時，疑似車速過快失控，猛烈自撞路邊停放的車輛及路樹。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區中華路一段傍晚發生2死1傷重大車禍！一輛載有3人的自小客車行經該路段時，疑似車速過快失控，猛烈自撞路邊停放的車輛及路樹。圖／台中市消防局提供

台中市 梧棲 車禍

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