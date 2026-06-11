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高雄紅牌大重機迎面撞左轉保時捷 騎士騰空摔落驚險畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今天下午1時40分許駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓直行車，致騎紅牌大重機的蔡姓男子當場迎面撞上，蔡當場騰空噴飛摔落在地，保時捷則右車門凹陷，所幸蔡男僅身體多處擦挫傷，送醫無生命危險。

鳳山警分局指出，37歲黃姓男子今天下午1時40分許駕駛保時捷沿鳳山區青年路二段北往南方向行駛，於左轉車道左轉進入建國路三段，適59歲蔡姓男子騎乘紅牌大重機沿青年路二段南往北方向直行，黃男轉彎車未禮讓直行車，造成蔡男煞車不及，當場迎面撞上保時捷右側。

蔡男大重機撞上保時捷後，整個人當場騰空飛起又摔落在地，造成身體及手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚，由救護人員送往長庚醫院治療，無生命危險；黃男則未受傷，但保時捷右車身凹陷毀損。

警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；初步研判事故原因為黃男駕保時捷左轉時未禮讓對向蔡男直行的大重機釀禍，詳細肇責待交通大隊進一步分析鑑定。

黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天下午駕保時捷行經高市青年路二段欲左轉建國路三段，未禮讓騎直行的紅牌大重機，導致騎士蔡男閃避不及，迎面撞上受傷。記者石秀華／翻攝

高雄 保時捷 重機

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