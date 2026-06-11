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基隆青少年闖宮廟吃喝還玩火 屋主氣炸報警：怕房子被燒
基隆市劉銘傳路53巷一處私人宮廟，今天凌晨有一群青少年闖入，不僅在裡面吃喝玩樂，還拿瓦斯槍及噴霧器玩火，竄出大量火光，過程都被監視器拍下，屋主報警處理。警方已鎖定特定多名對象追查。
屋主說，這些青少年人已經不是第一次侵入，已經警告多次，他們依然故我，都是來吃吃喝喝，不只破壞門鎖進入，還搞破壞，甚至拿瓦斯槍、噴霧器點燃玩火，行為相當要不得，萬一發生火警後果不堪設想，已向警方提告非法入侵住宅告訴。
基隆市警察局第一分局延平街派出所長羅祐儒表示，今天下午接獲報案，有民宅遭入侵，並使用放置屋外的瓦斯罐及噴槍，造成空地毀損，經警方循線調閱監視器，已鎖定當事人身分，將通知到案說明，詢畢依侵入住宅及毀損罪送辦。
第一分局呼籲，民眾應建立正確法治觀念，切勿因好奇、嬉鬧或一時衝動，擅自侵入他人住宅或使用具危險性器具玩火，以免引發火災、造成人員傷亡及財物損失。
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