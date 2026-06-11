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追星手機租借平台遭闖空門 百台高階機被搬走損失400萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

主打演唱會追星手機、官方手燈租借的「PaoPao手機租借」，台北設備存放據點10日晚間遭人闖入，逾百台高階手機、拍攝配件及現金遭竊，業者初估損失逾400萬元。大安警分局獲報後組成專案小組追查，已掌握2名涉案人身分，其中1人已到案，另名共犯仍在查緝中。

警方表示，敦化南路派出所10日晚間接獲報案，轄內一處辦公室遭人闖入，多項電子設備及現金遭竊。警方報請台北地檢署指揮偵辦，並調閱監視器及相關跡證追查，初步確認涉案犯嫌共2人。

據了解，被害業者是專營演唱會追星手機、手燈租借的PaoPao，平台主打提供高畫質手機、外接SSD及官方應援手燈租借服務。業者在社群平台發文表示，遭竊設備包括Vivo X300 Pro、Vivo X300 Ultra、Samsung S25 Ultra等手機，以及相機相關鉗組、200mm專用鏡頭、SanDisk SSD高速隨身碟等，另有現金被搬走，初估損失逾400萬元。

業者表示，遭竊設備多已建檔保存IMEI、序號及採購資料，若近期發現來源不明、無盒裝、數量異常或價格明顯低於市價的相關設備流通，呼籲民眾協助提醒或向警方反映。

PaoPao也在聲明中指出，目前已完成報案、採證及監視器調閱，事件主要影響6月底前部分訂單，7月1日後訂單目前仍可正常履約；若因本案導致無法提供設備，將全額退款、不收取消費，並提供後續檔期優先預約資格。

警方表示，已通知其中1名犯嫌到案，另名共犯仍在追查，後續將釐清犯案動機、贓物流向及是否涉及內部糾紛。

PaoPao社群網站公告。記者廖炳棋／翻攝
PaoPao社群網站公告。記者廖炳棋／翻攝

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