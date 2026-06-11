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公車上戳傷女高中生 雨傘怪客到案：急下車又遭擋路才失控

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名女高中生昨早搭乘公車時遭男子直摺疊傘戳傷，警方獲報循線追查並通知男子到案說明，該男今午2時許配合調查，稱案發時急著下車還情緒失控攻擊，警詢後依傷害罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。

警方調查，受害少女昨早搭公車上學途中，遭車上一名頭棒球帽的男子怒瞪、踩踏右腳、故意用左肩撞擊身體，並持摺疊傘戳擊，導致少女右後肩膀擦傷、破皮流血，男子犯後下車撐傘離去，少女則由母親陪同就醫驗傷，向台北市警局士林分局文林派出所報案提告傷害罪。

相關影像顯示，案發時公車駛入「陽明高中站」，少女站在車內接近後端的走道上，男子則從車內最後方起身往前、準備下車，他在經過少女後、從後門下車前，突轉身持摺疊傘用力戳擊少女，犯後旋即下車撐傘離去。

案發時公車上人潮密集，男子與少女錯身時曾發生推擠，警方不排除男子因此心生不滿而攻擊，經擴大調閱公車及案發處周遭監視器畫面追查，今午2時許將男子通知到案調查。

據悉，該名男子長期情緒不穩，稱案發時他急著下車看病，眼見少女擋在路中間未讓路，在經過少女時身體又發生碰撞，心急之下才情緒失控，在下車前回頭用雨傘推少女，對於少女受傷並引起社會關注感到抱歉。

警方呼籲，警方對於各類暴力犯罪秉持零容忍態度，絕不容許不法分子挑戰公權力、危害社會治安，遇有不法必將嚴辦到底。

男子犯後下車撐傘離去。圖／警方提供
男子犯後下車撐傘離去。圖／警方提供

雨傘 公車

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