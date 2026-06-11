參加父告別式後逆向撞砂石車釀4死 檢相驗：女駕駛多處骨折休克亡

桃園新屋60歲李姓女駕駛10日駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。李婦住在新屋，桃園地檢署檢察官今天前往相驗遺體，初判死因是頭部外傷併多處骨折，引起創傷性休克死亡。

檢察官謝咏儒、法醫等人至李婦新屋住處相驗遺體，到李婦家中約20分鐘後結束。周邊鄰居表示，李婦一家從事園藝相關行業，來新屋居住已經10幾年了，與丈夫、兒子、媳婦一起同住，平時為人和善，經常拿東西分送周邊鄰居，身體健康狀況良好，看不出異狀。

事發當時，李女的車上載著坐在副駕駛的61歲李姓堂姐，及後座的74歲李姓堂姐、65歲李姓堂哥及64歲的張姓堂嫂，原本路上都平順行駛，沿中山西路二段直行，但不明原因突然逆向行駛，與當時駕駛聯結車的36歲胡姓男子對撞。親友轉述，當時李女開車意識很清楚，還跟大家聊天對話，只是不知道為什麼會逆向行駛。